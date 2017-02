pub

A YSL Beauté decidiu dar mais um passo rumo ao futuro no que às tecnologias diz respeito. Já existia uma aplicação, mas agora resolveram criar os próprios emojis - neste caso, 'ymojis'.



É prática recorrente de todos nós recorrermos a estes pequenos bonecos para expressar sentimentos enquanto conversamos online com amigos, quer nas redes sociais, quer através de mensagens do Whatsapp. Por essa razão, a marca de cosmética chegou à conclusão que esta seria uma boa aposta.



Estes 'ymojis' têm uma particularidade: podem ser combinados com mensagens de audio. Basicamente só temos que escolher o 'ymoji', gravar uma mensagem audio e enviá-lo em forma de mini-vídeo ao contacto desejado.



Para já, estão disponíveis vários lábios e temos a possibilidade de alterar a tonalidade do baton, mas a marca já fez saber que futuramente estão previstos mais 'ymojis'.



A aplicação 'YSL Beauté' pode ser descarregada na Apple Store e na Android Store.