Já foi capa das principais revistas de moda e beleza do mundo e tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram. Emily Ratajkowski é atriz, modelo, ativista, musa de alguns dos mais influentes hairstylists e nova embaixadora da Kérastase.

"Acreditamos que o cabelo é um elemento essencial da mulher e da sua feminilidade. A Emily acredita no mesmo. Ela personifica uma visão da beleza moderna, multifacetada e confiante", afirma Rosa Carriço, Presidente Global da Kérastase, para explicar a escolha.

O novo rosto da marca surge de mãos dadas com a comunicação de uma nova imagem da empresa. Na campanha, captada pelos fotógrafos de moda Inez & Vinoodh, Emily representa uma mulher confiante, com grande força interior, cool e de espírito livre.

"Considero o meu cabelo um reflexo da minha força interior. Não é um acessório, mas uma maneira de me expressar e de me dar confiança. Acho que é algo que todas nós, mulheres, sentimos. Há algo de empolgante e excitante no nosso cabelo. Permite-nos definir quem somos. É por isso que merece um cuidado excecional", declara Ratajkowski.