Uma semana depois de sabermos que o ator britânico Kit Harington vai ser o rosto da campanha do próximo perfume de homem da Dolce & Gabbana, ficamos a saber que a sua colega de série Emilia Clarke terá o mesmo destaque mas para a campanha do perfume de senhora.

'Emilia Clarke encarna na perfeição a mulher Dolce&Gabbana: é radiante e animada. A sua personalidade e beleza natural irão capturar a essência desta nova campanha: alegre, espontânea e cheia de vida. Ela é The One!', referiram Domenico Dolce Stefano Gabbana.

Emmy nominated actress Emilia Clarke will be the face of Dolce&Gabbana The One fragrance starting September 2017.

#DGBeauty #DGTheOne pic.twitter.com/iKjuInFgzJ