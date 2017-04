pub

Nesta primavera, a Elie Saab Le Parfum celebra o glamour da passadeira vermelha, enfeitando a sua icónica assinatura de flores brancas com um vermelho carmim brilhante na embalagem do perfume. Para transmitir este momento excecional, Francis Kurkdjian escolheu notas frutadas invulgares, coloridas e brilhantes como tangerina vermelha italiana, néctar de romã, jasmim sambac e flores de laranjeira. Por fim, a intensidade do patchouli, que prolonga o rasto aditivo desta essência.





Nos vídeos da campanha – Marches, Photocall, Projection, Lettres e Poursuit –, Elie Saab aborda os vários momentos que as estrelas vivem na passadeira vermelha, como as poses para os fotógrafos intercaladas com frases divertidas como "my life is an endless show".