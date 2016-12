Já se sabe dos benefícios da água com limão em jejum, de dormir 8 horas por dia, de praticar exercício físico e de estar sempre hidratada. Mas há um outro truque de que se tem ouvido falar ultimamente, que se pode adquirir como um simples hábito, e que promete fazer a diferença: dormir sobre o lado esquerdo.

Ayurveda),

É a dormir que o nosso organismo mais liberta toxinas e recupera de um dia de "trabalho". Este processo pode ser mais ou menos eficaz dependendo (entre outros fatores claro) da posição em que dormimos. Está provado que a qualidade do sono e a posição em que dormimos têm um forte impacto na nossa saúde física e mental.Se costuma dormir de barriga para baixo, saiba que não está a contribuir para um bom descanso. Dormir de barriga para cima é melhor, mas para quem tenha, por exemplo, problemas de respiração pode constituir um risco.A solução, segundo um estudo publicado no The Journal of Neuroscience , é dormir de lado. Agora surge a teoria, fortemente defendida pelo Dr. John Douillard (conhecido praticante dede que dormir para o lado esquerdo facilita a digestão, a drenagem linfática e a atividade do baço (sistema imunitário). A explicação prende-se com a gravidade e a própria disposição dos órgãos no corpo; os processos de limpeza do organismo são facilitados pela posição, aumentando o descanso e o bem estar.Quem parece ser fã desta teoria é a supermodelo Alessandra Ambrosio, que confessa ter em atenção este truque para dormir melhor.