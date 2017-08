Depois de em março ter sido anunciada a parceria entre a Balmain e a L’Oréal, foram agora reveladas algumas fotografias da campanha, onde é possível ver Doutzen Kroes, e de alguns dos batons. O ex-anjo da Victoria’s Secret foi fotografado ao lado de outras duas modelos, Soo Joo e Ysaunny Brito.

Para já, sabe-se que a linha contará com 12 batons de acabamento mate e que as cores variam entre os tons verdes, rosa ou preto. Três dos produtos contarão com uma embalagem exclusiva, com joias, que apenas estarão disponíveis nas lojas Balmain.

Olivier Rousteing, diretor criativo da marca francesa, coordenou todo o processo criativo, desde a execução dos 12 batons às embalagens e à campanha.

Depois do sucesso da colaboração entre a Balmain e a H&M, esta parceria promete dar igualmente que falar. Os batons estarão disponíveis em pontos de venda selecionados da L’Oréal, a partir de setembro.