Ainda que nem toda a gente goste do cheiro do vinagre, a sua acidez natural ajuda a manter o equilíbrio do pH do cabelo, a prevenir o aumento de sujidade e a remover químicos e células mortas, sem retirar os preciosos óleos naturais do cabelo. O vinagre de maçã em particular é indicado para dar brilho e vivacidade ao cabelo e é por isso que o hairstylist Anton Beill recomenda que criemos o nosso próprio spray caseiro com este elemento. Para tal, precisa de duas colheres de sopa de vinagre de maçã, quatro colheres de sopa de água e duas gotas de óleo essencial de rosas. Depois de combinar todos os ingredientes junta-se tudo num vaporizador e aplica-se no cabelo molhado, realizando depois ligeiras massagens.



Agradecimentos: Anton Beill.