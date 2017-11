Quando pensamos em abacate associamo-lo quase sempre a tostas ou a guacamole. Mas há mais vantagens em usar este fruto se o transportarmos da cozinha para a cosmética. O hairstylist Anton Beill ensina-nos a fazer uma máscara de abacate, banana e óleo de coco para deixar o cabelo luminoso, nutrido e sedoso. Esta combinação tem fontes ricas das vitaminas B6 e C e magnésio, e para a realizar precisa apenas de uma banana, um abacate e três colheres de óleo de coco. Depois, é só aplicar no cabelo e deixar 15 minutos em repouso para o tratamento atuar (com recurso a uma toalha, se quiser) e depois enxaguar com água. Veja aqui o vídeo com o passo a passo.