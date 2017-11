Já sabíamos que quase todos os champôs que usamos diariamente têm ativos químicos que vão destruindo o cabelo e a sua capacidade de rejuvenescer. E, apesar de ser difícil imaginar um mundo sem espuma no cabelo sempre que o lavamos, o champô noo poo já é usado por quem quer fazer um detox natural ao cabelo, hidratando-o e limpando-o. O haystylist Anton Beill ensina-nos a fazer o nosso próprio champô com lavanda, uma alternativa ao champô tradicional. Para tal precisa de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, duas a quatro colheres de sopa de água e duas gotas de óleo de lavanda essencial. Na aplicação, só precisa de começar pelo couro cabeludo e depois fazer a massagem por completo nos cabelos. Se nas primeiras semanas sentir o cabelo oleoso é normal, ao fim de um mês este ficará mais saudável que nunca e com o pH regularizado.



Agradecimentos: Anton Beill.