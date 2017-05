É com elas que aprendemos tudo. São elas que incentivam os gestos femininos e, entre tantos outros, os cuidados a ter com o rosto, o cabelo e o corpo. No mês em que se comemora o dia dedicado às mães, cinco caras conhecidas das portuguesas partilharam com a Máxima os segredos de beleza herdados.

Joana Ribeiro com a mãe

Cuca Roseta com a mãe

Inês Castel-Branco com a mãe

Raquel com a mãe

pub

Raquel Strada, apresentadora





Quais os hábitos de beleza herdados da sua mãe?



A minha mãe usa o mesmo creme da Nivea há anos. Eu confesso que gosto de ir experimentando, gosto de conhecer e de perceber o que está a ser feito no mercado. Ela não usa maquilhagem no dia a dia, só em ocasiões especiais. Eu acabo por usar mais, mas porque o meu trabalho assim o exige também.





Tem algum produto de beleza que a recorde da sua mãe?



Óleo de amêndoas doces para as pestanas. Comprado na drogaria da Dona Graça, "para ficarem fortes e não caírem".





Há alguma fragrância que associe à sua mãe?



O J’Adore da Dior é o perfume favorito dela. Reconhecia aquele cheiro em qualquer parte do mundo.





Recorda-se de alguma recomendação de beleza da sua mãe?



"Tira sempre a maquilhagem antes de ir dormir." E é raro tirar. Como mães e filhas podem ser tão diferentes... [risos]





Inês Castel-Branco, atriz





Quais os hábitos de beleza herdados da sua mãe?



Lembro-me de ficar a vê-la a arranjar-se para sair, via-a a maquilhar-se e ficava encantada.





Recorda-se de algum cuidado que ela tivesse, em particular?



Usava a linha toda da Clinique, que habitava a nossa casa de banho. E batons vermelhos!





E de um perfume?



O Paris da Yves Saint Laurent, que usou durante uns anos, e o Elixir da Clinique.





Recorda-se de algum conselho de beleza que a sua mãe lhe tenha dado?



Limpar e hidratar a pele.





Cuca Roseta, fadista





Quais os hábitos de beleza herdados da sua mãe?



Cuidar sempre da pele e do cabelo, e limpar o rosto de manhã e à noite. E que a simplicidade e a naturalidade são sempre a melhor escolha.



Há algum produto de beleza que lhe lembre a sua mãe?



Quando éramos pequeninas íamos, às escondidas, à maquilhagem da minha mãe. Usava os produtos da Estée Lauder e da Dior. Para hidratar muito bem o cabelo usava uma máscara da Kérastase e lembro-me sempre desse cheiro.





E há algum aroma que lhe recorde a sua mãe?



O Knowing da Estée Lauder. Desde que nasci que a minha mãe o usa.



Há algum mantra de beleza que tenha herdado da sua mãe?



Less is more.







Joana Ribeiro, atriz





Há algum produto de beleza que lhe lembre a sua mãe?





A minha mãe nunca se maquilhou muito e eu aprendi isso com ela, a tentar estar sempre o mais natural possível. Quando uso maquilhagem, limpo sempre a pele antes de dormir. E uso também uma boa base. Descobri há pouco tempo o L'Or da Guerlain e é milagroso, tem a capacidade de nos pôr logo com boa cara e luminosas.





E recorda-se de algum produto de beleza icónico?



O pó Terracota da Guerlain. Lembro-me de ir roubá-lo à bolsa de maquilhagem da minha mãe quando ainda não tinha produtos meus.





Há algum aroma que lhe recorde a sua mãe?



A minha mãe não vai gostar desta resposta, mas acho que por ser veterinária confesso que o cheiro que mais me recorda a minha mãe é o cheiro de cães, gatos e éter.





Lembra-se de algum conselho de beleza que a sua mãe lhe tenha dado?



Comer bem, dormir bem e beber muita água.





Por Adriana Fernandes

*Originalmente publicado na edição de maio da Máxima (Nº344)