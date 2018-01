A tendência dos brilhos invadiu as coleções e os acessórios das principais marcas de moda e o mundo da beleza não quis ficar de fora. Várias marcas de cosmética lançaram sombras de olhos metalizadas, glosses reluzentes e, finalmente, produtos para cuidar da pele com pequenas cintilações.

O feed do Instagram, que já mostrava imagens de máscaras para o rosto com folha de ouro e fórmulas magnéticas que têm de ser retiradas com ímanes, enche-se agora com fotografias de uma nova máscara com incrustações de estrelas brilhantes e brilhos.

A novidade é da GlamGlow, que trouxe um novo twist à sua máscara refirmante Gravitymud através da linha #glittermask. A fórmula, que não tem parabenos nem sulfatos, permanece inalterada, composta por uma mistura de alcaçuz e folhas de marshmallow e um complexo de algas marinhas da Islândia. O resultado é uma tez mais tonificada e soluções para a perda de firmeza e elasticidade, além, é claro, de poder tirar umas selfies mais radiantes.