Natalie Portman por Peter Philips (diretor criativo e de imagem da maquilhagem Dior)

"Não tenho necessidade de emoldurar o olhar da Natalie, porque as suas fantásticas sobrancelhas escuras já valorizam os olhos. É mais uma questão de lhes dar luminosidade. Para esse efeito, aplico um khôl bege sobre a mucosa para abrir o olhar – mas nunca khôl branco, pois é demasiado teatral. De seguida, acrescento sempre um toque de cor nacarada no canto interno do olho (Palette 5 Couleurs no tom 567, Dior). Uso um castanho acetinado para alongar o olhar e uma pitada de dourado aplicado com um cotonete. Se ela quiser um look mais edgy, acrescento um apontamento de prateado ou dourado, sobre o qual aplico um pouco de água para obter um efeito metalizado. O seu rosto já é naturalmente esculpido, com belíssimos malares, por isso ela não precisa de muitos sombreados. E ficam-lhe muito bem os lábios vermelhos. Uso o Rouge 999 mate ou acetinado, que fica muito bem com a sua pele."

Jennifer Lawrence por Peter Philips

"A Jennifer é mais camaleónica do que a Natalie. O seu olhar faz lembrar o de Jeanne Moreau, com uma pálpebra móvel ligeiramente descaída. Uso sempre pestanas falsas e máscara, e maquilho unicamente a parte superior do olho, nunca a inferior. O efeito smoky fica-lhe sempre bem, para alongar o olhar. Ela tem uma faceta muito maria-rapaz, por isso aplico um gloss colorido, que é mais espontâneo e divertido do que um batom. Condiz melhor com a sua personalidade." (Rouge Brillant no tom Versatile F39; Diorshow Iconic Overcurl Mascara;)

Kate Winslet por Lisa Eldridge (diretora criativa da maquilhagem Lancôme)

"Para intensificar o olhar de Kate, faço um traço de eyeliner extremamente fino, que inicio a meio da pálpebra, de modo a alongá-la. Uso sempre um eyeliner negro mate, que é mais requintado, e o mais fino possível. (Le Grandiôse é perfeito para isto.) Faço também um risco com lápis preto na mucosa, sob a pálpebra superior, para reforçar o seu olhar. Isto evita desenhar um traço de eyeliner grosso, que é demasiado retro. Nas pálpebras, uso frequentemente sombra preta, por vezes beringela, azul-escuro, bronze ou chocolate luminoso, que valoriza os seus olhos claros. Redesenho a forma dos lábios com um lápis, para lhe levantar o sorriso. A pele da Kate é muito pálida, por isso um excesso de cor pode tornar-se excessivo. Maquilho todo o rosto e depois a boca, antes de aplicar o blush, no último momento. É uma questão de equilíbrio. Uso sempre blush em pó para a noite, blush em creme para eventos diurnos.

Natalia Vodianova por Olivier Echaudemaison (diretor criativo da maquilhagem Guerlain)

"O que me toca na Natalia é a inocência que ela emana e a frescura do seu olhar de veado. O seu rosto faz-me lembrar o de Romy Schneider devido à sua forma e à intensidade do seu olhar. Adoro valorizá-lo, mas dar-lhe cor não lhe serve de nada. Basta aplicar muita máscara nas pestanas! Seguindo os conselhos da sua avó, ela nunca tocou nas sobrancelhas. Portanto, contentamo-nos cm penteá-las. Ela adora aplicar um toque de blush cor-de-rosa sobre as maçãs do rosto, mesmo por baixo do olho, e isso dá-lhe uma frescura imediata. Para a noite, fica-lhe bem um vermelho vivo acetinado (Kiss Kiss 325) que aplica diretamente com o batom. Isso valoriza as louras."

Leïla Bekhti por Karim Rahman (maquilhador expert da L’Oréal Paris)

"Ela adora ter uma tez muito trabalhada. Aplico algumas gotas de óleo nas maçãs do rosto e nas têmporas, para lhes dar luminosidade, antes de aplicar a base. Uso um corretor meio tom abaixo da sua cor natural. Ela também gosta de valorizar os contornos do rosto, por isso aplico um pó bronzeador (Poudre Glam Bronze) a partir das comissuras dos lábios até à parte inferior das orelhas. Aplico-o para a frente e para trás com um pincel. Uso um pó bronzeador ligeiramente dourado – e sobretudo nunca vermelho, pois a sua pele é em tons de azeitona. Faço um traço de khôl negro muito perto da raiz das pestanas, que esbato para não criar um efeito Sophia Loren demasiado retro, e aplico pó negro por baixo para não ficar com um aspeto demasiado marcado. Ela não precisa de nada mais sobre a pálpebra móvel: isto cria contraste com a sua pele. Não é necessário redesenhar os seus lábios. Para uma boca nude, escolho um batom dois ou três tons abaixo da cor da pele, que posso misturar com um pouco de gloss."

Jourdan Dunn por Sam Fine (maquilhador de celebridades)

"Para obter um resultado que dure toda a noite, uso frequentemente uma base compacta em stick para harmonizar as diferenças de pigmentação. Isso permite-me utilizar pouco pó solto de seguida. As celebridades têm frequentemente pestanas falsas ou mesmo extensões de pestanas. Nesse caso, é absolutamente necessário aplicar máscara de pestanas, para fundi-las com os cílios naturais. É isso que torna o olhar leve e natural."

Clhoë Grace Moretz por MaiQuynh (maquilhadora de celebridades)

"A sua pele é seca porque ela faz muitas viagens de avião. Aplico-lhe uma máscara de celulose e misturo algumas gotas de óleo hidratante antes de começar a maquilhar. Prefiro as texturas em creme para o blush, sobre o qual uso um pouco de pó para obter um efeito de pele de pêssego. Como a sua pele é pálida, nunca uso pós bronzeadores nem contouring. Coloco pestanas falsas uma a uma, mas nunca um conjunto completo, pois isso exerce peso sobe as pálpebras. Uso sempre batons mate. As fórmulas atuais não requerem o uso de um lápis: desta forma, o resultado fica mais natural."

Vanessa Paradis por Sandrine Cano (maquilhadora da Chanel)

"Para ela, só escolho texturas muito leves e uso pouquíssimo pó no rosto. Misturo uma base muito fluida com o seu creme hidratante e com um iluminador (Le Blanc de Chanel). Caso seja preciso esconder algumas olheiras, uso um corretor e aplico um pouco mais de iluminador sob os olhos. Ela não precisa de marcar o rosto, mas de valorizar as formas redondas. Por isso, aplico blush cor de pêssego sobre as maçãs do rosto, e nunca por baixo. Nos olhos, nunca uso uma sombra muito seca, de modo a conservar a suavidade. Prefiro tons de bronze, taupe ou castanho-escuro. E opto sempre por um traço de lápis cinzento (Le Crayon Yeux Silver) junto à raiz das pestanas ou na mucosa do olho. O cinzento valoriza particularmente os seus olhos verdes. Uso sempre máscara à prova de água e mantenho a curvatura com um enrolador de pestanas. A Vanessa adora usar um batom intenso. Nesse caso, a máscara de pestanas e uma sombra irisada são suficientes."

Priyanka Chopra por Pati Dubroff (maquilhadora de celebridades)

"Se optarmos por acentuar a boca, maquilho pouco os olhos: quase não ponho máscara de pestanas, porque o seu olhar é de tal forma intenso que rapidamente parece demasiado artificial. Se quiser acentuar-lhe os olhos, uso uma sombra cor de ameixa, que faz sobressair os reflexos dourados da íris. Costumo preferir os tons dourados e vermelhos e ponho de parte todos os tons mais claros do que a sua pele. Ela adora texturas em creme nas pálpebras, que criam um efeito orvalhado. E uso um matificante na zona T para evitar a aplicação de pó."