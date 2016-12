6. Não fuja do corte | Não, não é que cortar faça crescer mais rápido (alerta mito!). É porque, cortando o cabelo a cada 2 meses (no máximo), é mais fácil manter as pontas saudáveis e hidratadas; e assim, quando for ao cabeleireiro não terá de fazer cortes radicais para acabar com as pontas espigadas.

2. Seja objetiva | Quer o volume de cabelo da Sara Sampaio, com o tom da Emma Stone e as beach waves da Gisele Bündchen? Assim é normal que se desiluda. Tente perceber os looks que têm a ver consigo e com o seu tipo de cabelo, crie metas reais e atingíveis.

1. Seja sincera | Todas as informações que lhe pedirem são importantes. Não tenha vergonha de confessar todas as asneiras que já fez com o seu cabelo, mais que não seja porque o seu cabeleireiro com certeza já ouviu pior!

pub

1. Seja sincera

Todas as informações que lhe pedirem são importantes. Não tenha vergonha de confessar todas as asneiras que já fez com o seu cabelo, mais que não seja porque o seu cabeleireiro com certeza já ouviu pior!



2. Seja objetiva

Quer o volume de cabelo da Sara Sampaio, com o tom da Emma Stone e as beach waves da Gisele Bündchen? Assim é normal que se desiluda. Tente perceber os looks que têm a ver consigo e com o seu tipo de cabelo, crie metas reais e atingíveis.



3. Seja específica

Quando tem uma ideia específica do que quer, tem que ser clara na explicação. Se puder, recorra a exemplos práticos (fotografias de celebridades, por exemplo).



4. Seja prática

O corte não deve ficar só bonito à saída do cabeleireiro mas também (e principalmente) no dia-a-dia. Pode adorar franjas, por exemplo, mas se não tem o cabelo liso e não quer estar dependente do ferro de alisar, então provavelmente esta não será a melhor escolha para si.



5. Faça perguntas

Aproveite para pedir dicas e perceber que rotinas exige o seu cabelo. Se o corte novo é muito diferente do que tinha, peça ideias para o dia-a-dia, não saia de lá sem todas as diretrizes do especialista.





6. Não fuja do corte

Não, não é que cortar faça crescer mais rápido (alerta mito!). É porque, cortando o cabelo a cada 2 meses (no máximo), é mais fácil manter as pontas saudáveis e hidratadas; e assim, quando for ao cabeleireiro não terá de fazer cortes radicais para acabar com as pontas espigadas.





7. Pinte primeiro

Se vai cortar e pintar o cabelo, pinte sempre primeiro. Para quem pinta, é mais fácil perceber que tons utilizar e onde os aplicar quando o cabelo já está com o corte final.