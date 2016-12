pub

A marca Dove® é mundialmente reconhecida, por erguer a bandeira da ‘beleza real’ em campanhas que destacam a importância da autoestima na vida das mulheres. Com este mote, o projeto Real Beauty Beats foi criado pelo estúdio criativo Black Ship para a Dove Portugal.

Realizada pela primeira vez apenas com homens, esta nova experiencia mostra as reacções dos mesmos aos descrevem a beleza de diferentes mulheres, que aparecem projectadas numa tela. Filmado num armazém aparentemente abandonado, o ambiente misterioso que envolve as reacções dos homens, é reforçado pelo fato dos batimentos cardíacos dos participantes serem monitorizados em tempo real.

Inicialmente são projectadas imagens de modelos femininos, que não geram mais do que elogios superficiais á cerca dos seus traços físicos. Até que inesperadamente são exibidas fotografias de pessoas próximas aos participantes, como cônjuges e familiares. Deste ponto em diante a emoção toma conta da experiencia. Memórias e sentimentos como amor, carinho, gratidão e admiração vêm associados à descrição. Neste momento, o aumento considerável dos batimentos cardíacos não deixa dúvidas - a Beleza Real, literalmente toca o coração.

Para além de inspirar pessoas em todo o mundo, este novo projeto Dove insere-se no conceito da plataforma digital Dove, cujo principal objetivo é encorajar as mulheres a desenvolverem uma relação positiva com a forma como elas veem-se a si próprias, ajudando-as a elevarem a sua auto-estima e a compreenderem todo o seu potencial: www.dovebelezareal.pt .