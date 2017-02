As primeiras imagens de uma coleboração que deixará muitos fãs do filme maravilhados.

Tem sido muita e cada vez maior a propaganda ao filme A Bela e o Monstro, à medida que nos aproximamos do dia da estreia, a 16 de março. Agora chegou a vez da divulgação de um lançamento relacionado com a cosmética. Depois de vários rumores terem surgido de que seria a MAC a lançar uma coleção de maquilhagem inspirada no filme (tendo em conta que a marca o fez para filmes da Disney como Maléfica e Cinderela), afinal tudo leva a crer que será a L'Oréal.





No passado fim-de-semana, foram sendo divulgadas na internet várias imagens daquilo que será esta colaboração. Aparentemente, está prevista a comercialização de um Kit especial e de edição limitada, com batons e vernizes.



Até ao momento, sabe-se apenas que esta edição limitada estará disponível na Amazon Itália a partir de 9 de fevereiro.