O coco é o maior fruto seco que existe e, nos últimos tempos, tem-se transformado na nova obsessão entre celebridades. Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr ou Emma Stone são apenas algumas das mulheres que já estão rendidas ao coco, nomeadamente o óleo de coco, muito usado em produtos de cosmética (como cremes hidratantes, desmaquilhantes e champôs), mas também na alimentação.

A verdade é que os benefícios para a saúde são mais do que muitos. Quer a polpa, a água ou o leite de coco podem ser utilizados em grande quantidade em receitas, desde as saladas aos doces.

O coco é considerado um superalimento devido à sua riqueza em vitaminas, fibra, ácidos gordos essenciais e não contém glúten. O seu açúcar é utilizado em batidos ou molhos, em alternativa ao açúcar habitual, pois tem um baixo índice glicémico.

Trata-se também de um alimento que contém potássio, ferro, magnésio, fósforo, cobre e zinco, assim como antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento prematuro da pele.

No livro Óleo de Coco (Jacarandá), a autora Jessica Oldfield dá a conhecer todos os benefícios nutricionais do coco e, de forma muito prática, ensina-nos a criar receitas com coco.

Destacamos aqui TRÊS RECEITAS:

IOGURTE DE COCO

Ingredientes | 660 g de creme de coco, 1 colher de sopa de xarope de ácer (opcional), conteúdo de 2 cápsulas de probióticos (ou 2 colheres de sopa de iogurte de coco de compra)

Os probióticos contidos neste iogurte são muito benéficos para o aparelho digestivo.





Bata o creme de coco com os probióticos. Deite o preparado num frasco esterilizado e feche-o hermeticamente. Coloque num local seco e soalheiro durante 12 horas e, depois, leve ao frigorífico de um dia para o outro (também pode usar uma iogurteira). Misture o iogurte com o xarope de ácer (opcional) até obter uma textura homogénea. Volte a deitar o preparado no frasco, feche e deixe engrossar no frigorífico. Conserva-se durante 3 semanas, no máximo.

PANQUECAS DE TRIGO-SARRACENO E BANANA

Para 1 pessoa (2 a 3 panquecas)

Ingredientes | 40 g de farinha de trigo-sarraceno, 40 g de farinha de espelta ou de trigo, 120 ml de leite, 1 banana descascada e cortada em rodelas finas, 1 ovo, 2 colheres de chá de óleo de coco derretido, 1 colher de sopa de xarope de ácer, ¼ de colher de chá de sal, ½ colher de chá de fermento químico

Bata o ovo com o leite e metade do óleo de coco. Noutra taça, misture as farinhas, o sal e o fermento químico. Junte o preparado líquido e mexa bem. Unte uma frigideira e aqueça-a em lume médio a forte. Deite o conteúdo de uma concha pequena na frigideira, inclinando-a de modo a formar um crepe espesso. Disponha por cima as rodelas de banana e deixe cozinhar durante 1 ou 2 minutos, até que comecem a aparecer bolhas na superfície e que a parte de baixo esteja dourada. Vire a panqueca e deixe cozer durante mais 1 minuto. Repita o procedimento anterior. Empilhe as panquecas e regue-as com xarope de ácer.

SOPA DE ALHO-FRANCÊS, BATATA-DOCE E COCO

Para 4 pessoas

Ingredientes | 1 alho-francês grande picado, 3 ou 4 batatas-doces (cerca de 600 g) descascadas e picadas, 110 g de leite de coco, 1 colher de sopa de óleo de coco, 1,25 l de caldo de legumes, 1 colher de chá de sal, 10 g de folhas de salsa picadas

Leve uma frigideira a lume brando e aqueça o óleo de coco. Junte o alho-francês e refogue-o durante 10 minutos, até ficar tenro e translúcido. Adicione a batata-doce e o caldo e tempere com sal. Quando levantar fervura, deixe cozinhar durante 10 a 15 minutos, até que a batata-doce se desfaça facilmente. Retire do lume e triture com uma varinha mágica, até obter uma textura homogénea. Volte a levar a lume brando, junte o leite de coco e deixe aquecer. Decore com salsa.