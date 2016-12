pub

Fica no número 135 da Rua da Misericórdia em Lisboa! É a primeira loja Claus Porto que a Ach Brito abre na capital. Um mundo de fragrâncias únicas e de savoir faire centenário que é obrigatório conhecer. Uma viagem pelos sentidos e pelas nossas memórias, uma história de uma "riqueza sensorial incrível, feita de cores, aromas e texturas únicos e que, quase 130 anos mais tarde, começa finalmente a ganhar o palco que merece", explica Francisco Neto, CEO da marca.A loja, com cerca de 60m2, é composta por dois espaços em pisos desnivelados, o primeiro inteiramente dedicado à Claus Porto e o segundo à marca masculina Musgo Real. Há ainda um espaço, uma Zona Museológica, com elementos icónicos relacionados com a história da marca.As paredes da loja, onde em tempos funcionou uma farmácia, encontram-se revestidas por armários e vitrinas em madeira e vidro que foram cuidadosamente restaurados - apar do teto em plano de estuque branco com motivos geométricos e vegetais em alto relevo da mesma cor.A arquitectura do espaço é da responsabilidade do Arqº João Mendes Ribeiro, que se inspirou no conceito de arquivo e na sua ligação à memória e ao património.As montras, entre outros espaços, contam com a intervenção de Joana Astolfi.