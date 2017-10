Le Parfum,a exclusiva nova fragrância que comemora o 130.º aniversário da Claus Porto, será apresentada no Le Grand Musée du Parfum, em Paris. Criada pela reconhecida perfumista britânica Lyn Harris, que se inspirou numa road trip pelas paisagens aromáticas de Portugal, terá na sua base, como todos os produtos da marca, os ingredientes que a flora portuguesa oferece.

A Claus Porto mistura as raízes alemãs dos seus fundadores com a beleza da cidade do Porto e está já presente em mais de 60 países. As técnicas utilizadas mantêm o seu caráter artesanal e os rótulos e padrões inspirados na Belle Époque europeia continuam a ser desenhados à mão, dando aos produtos da marca uma identidade única.

Fundada por Ferdinand Claus e Georges Schweder, em 1887, a Claus & Schweder foi a primeira fábrica nacional de perfumes e sabonetes, rapidamente reconhecida internacionalmente e várias vezes premiada.

Em 2016, a marca começou um processo de reestruturação, que teve como objetivo modernizar a imagem dos produtos mais icónicos, como o Musgo Real, respeitando o património da casa.

Le Parfum está à venda a partir de 27 de outubro.