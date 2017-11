Depois de lançar um perfume de edição limitada, a Claus Porto abriu recentemente uma pop-up store no segundo andar dos armazéns Le Bon Marché Rive Gauche, em Paris. No novo espaço, a marca portuguesa de sabonetes e fragrâncias tem disponíveis as coleções Deco, Musgo Real e Clássico, bem como o recém-apresentado Le Parfum, uma edição limitada que celebra o 130.º aniversário da marca.

Quem visitar a loja pop-up, que estará aberta até ao final deste ano, poderá personalizar a sua compra ao gravar as duas iniciais no lacre que encerra cada sabonete, um serviço exclusivo que apenas estará disponível aqui.

Além da loja em Paris, a Claus Porto acaba de lançar um livro que reúne 130 anos de história e que apresenta os padrões e as etiquetas únicas que fizeram da marca de sabonetes e perfumes um ícone da cultura portuguesa no último século. O livro Claus Porto 130 anos já está à venda no site e nas lojas da marca por €60.