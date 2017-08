A supermodelo juntou-se à marca alemã ArtDeco para imaginar uma linha de produtos assinados por si. O anúncio foi feito no Instagram e a coleção vai chegar às lojas no dia 5 de setembro.

O sucesso é quase garantido. Afinal, Claudia Schiffer está no mundo da moda desde os anos 80 e, por isso, conhece na perfeição os produtos e as texturas que as mulheres procuram. Assim, a coleção vai focar-se na rotina de beleza diária de todas nós, criando soluções à medida dos dias de hoje. Haverá blushes, sombras de olhos, batons, produtos de contorno, bases, corretores, e tantos outros, em vários tons.

Outra boa novidade é que a ArtDeco, a marca de cosmética que faz esta parceria com a modelo, vende-se em grandes lojas multimarcas, como a Douglas, e com preços acessíveis.

Claudia Schiffer Make Up chega às lojas no dia 5 de setembro. Até lá, pode ir acompanhando a contagem decrescente no site da coleção e ser a primeira a saber das novidades.