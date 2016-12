Iogurte grego. Embora seja mais calórica do que o iogurte tradicional, a versão grega fornece um vasto leque de nutrientes benéficos para o organismo e aumenta ainda o nível de saciedade

pub

Há alimentos que aceleram mais o metabolismo do que outros, pelo que podem vir a ser grandes aliados alimentares para quem quer manter a linha.





As framboesas são ricas em fibra, possuem baixo teor calórico e são uma ótima fonte de antioxidantes, o que facilita o estímulo da adiponectina (hormona que atua na perda de gordura).



O chá verde também acelera o metabolismo e impulsiona a perda de peso, embora o consumo deva ser moderado.



Outro dos alimentos que podem ser uma boa escolha é o iogurte grego. Embora seja mais calórico do que o iogurte tradicional, a versão grega fornece um vasto leque de nutrientes benéficos para o organismo e aumenta ainda o nível de saciedade.



Quando não consumidos em excesso, também os ovos são uma proteína animal que não contém muitas calorias, e o seu consumo pela manhã está associado a uma perda de peso e gordura na zona abdominal até aos 65%.



Mais para petiscar, o pistácio é ideal como escolha de snack a meio da tarde, mas atenção, não deve ser consumido com qualquer adição de sal, mas sim ao natural.