O rosa, o castanho, o dourado e o vermelho são os tons que a KIKO elegeu para a coleção de maquilhagem Summer 2.0. O designer britânico Ross Lovegrove foi o responsável pela inspiração desta nova linha, que realça o bronze natural que a pele vai ganhando, ao longo do verão. Destacam-se os batons coloridos, as sombras com efeitos metalizados e os blushes de tons rosados. O brilho é uma constante do princípio ao fim da coleção, que já está à venda nas lojas da marca italiana e no site online. Salta à vista o design das embalagens, que são todas em dourado e rosa, com formas que lembram símbolos marítimos como as conchas.

No passado dia 30 de março a KIKO inaugurou uma nova loja no piso 0 do Centro Comercial Colombo.