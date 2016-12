A marca Comodynes acaba de apresentar uma nova toalhita purificante para peles oleosas e com tendência a acne. Saiba mais aqui.

Chegaram as toalhitas anti-acne

A Comodynes é especialista em tratamentos de limpeza do rosto, e as toalhitas são uma das novidades da marca para peles oleosas e com tendência a acne. A solução rápida fácil e eficaz para a higiene facial diária. De toque suave e aveludado, são embebidas numa solução de limpeza de extrema tolerância cutânea e não-comedogênicas.

Limpam os poros em profundidade graças ao seu conteúdo de tensioativos suaves, eliminam o excesso de secreção de sebo e impurezas sem alterar a camada hidrolipídica da pele. Previnem a formação de borbulhas e pontos negros e acalmam as peles irritadas e com vermelhidão.



As toalhitas micelares purificantes estão à venda por um PVP recomendado de €6,33 (20 unidades).