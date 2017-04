Estes são definitivamente os emojis que qualquer it girl deve fazer download o quanto antes. A Chanel acaba de lançá-los no mercado dos smartphones e não restam dúvidas de que serão um sucesso.



Neste momento já pode descarregar a aplicação Chanel Rouge Coco Gloss na Apple Store e passar a responder às suas mensagens com aviões, chávenas de café e bolos Chanel cor-de-rosa.