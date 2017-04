Depois de Karl Lagerfeld ter revelado que dedicaria uma carteira à musa da casa francesa na próxima coleção de primavera/verão, a marca volta a homenagear a criadora, desta vez com um perfume chamado Gabrielle Chanel, que será lançado no terceiro trimestre deste ano.

Para assinalar este lançamento, a Chanel vai revelar quatro filmes ao longo do ano, que terão como temas a rebeldia, a liberdade, a paixão e o fascínio, características intrínsecas à vida de Gabrielle e que ainda hoje são fonte de inspiração para todas as mulheres. "Eu decidi quem eu queria ser e é assim que eu sou", uma das suas frases mais icónicas, dá o mote ao primeiro vídeo desta série: Gabrielle, a rebel at heart.



O filme Gabrielle, uma alma rebelde, que é também o 18.º episódio da série Inside Chanel, convida a ler nas entrelinhas à luz desta nova revelação de beleza. Por que razão o icónico Nº5 era o perfume preferido de Marilyn Monroe? Que visão Karl Lagerfeld tem de Gabrielle e da Chanel? De onde vêm as cores e o vocabulário tão singular da maison francesa? São algumas das perguntas a que esta série promete responder. Veja o primeiro vídeo, abaixo.