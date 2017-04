pub

A Chanel acaba de lançar a mais recente Collection Cruise de maquilhagem. Les Indispensables de L'Été é o nome desta linha que representa uma homenagem à personalidade alegre e amante da liberdade de Coco Chanel.A coleção é bastante luminosa e glamourosa, fazendo ressaltar a essencia da beleza do verão. Os produtos são perfeitos para privilegiar uma pele dourada e luminosa, com subtis toques de cor. A paleta de cores disponíveis é inspirada em paisagens da natureza, com tonalidades ardentes, douradas, nude, pêssego, sublimador por tons bronze mais intensos. Os verdes, o cinzento azulado e o rosa coral estão também presentes nesta coleção.