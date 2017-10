Por Máxima, 29.09.2017

No passado dia 26 de setembro a Vichy Dercos ofereceu diagnósticos capilares a várias figuras públicas portuguesas. O rastreio, que estará disponível em todas as lojas Well’s do país até dia 15 de outubro, tem como objetivo identificar e corrigir o problema da queda de cabelo, que pode ser originada por fatores como o pós-parto, o stress ou a menopausa.





A nova fórmula da Vichy atua em cinco alvos principais da queda: o reforço da ancoragem do cabelo, a microcirculação, o aumento de espessura e força, a diminuição dos desequilíbrios e um couro cabeludo mais resistente.