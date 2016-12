pub

Os encantos da Caron Paris, uma marca francesa com uma história fascinante, acabam de chegar a Portugal. A marca, fundada em 1904, carrega em si histórias de beleza que fascinam gerações atrás de gerações. Foi nesse mesmo ano que, graças ao perfumista e fundador da marca Ernest Daltroff, que a CARON abriu as suas portas no número 10 da Rue de la Paix em Paris. Conduzido pelo seu talento excecional para fragâncias, Ernest levou a Caron ao mais elevado patamar em França e em todo o mundo. Nos anos 30, aperfeiçoou o processo de fabricação dos pós, e continua a ter o mais encantador pó de sempre até aos dias de hoje. Inovador, inspirada nas artes e na moda, pelas caraterísticas que marcaram o século XX, a Caron conseguiu adaptar-se às mudanças drásticas na sociedade, permanecendo fiel à sua própria tradição.