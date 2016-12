pub

Candice Swanepoel é como uma miragem divina na nova campanha do intemporal perfume Dahlia Divin da Givenchy. A modelo sul-africana surge num vestido da marca da coleção de alta costura (uma criação em seda acetinada, em bege dourado e cravejado a cristais, que demorou 350 horas a fazer) especialmente pensado por Ricardo Tisci para a personagem de musa enigmática da nova versão Le Nectar de Parfum. O filme da nova fragrância foi realizado por Gordon Von Steiner, e a campanha fotografada por Peter Lindbergh.



O perfume, uma versão do eterno Dahlia Divin, surge neste outono/inverno como uma renovada proposta feminina e sedutora, do perfumista François Demachy, o compositor da fragrância. Com notas de mimosa, jasmim sambac, madeira de sândalo, vetivéria, um toque de fava tonka e um almíscar baunilhado, esta combinação torna-se absolutamente irresistível.