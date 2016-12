pub

Eugene Souleiman, Global Creative Director of Care & Styling da Wella Professional, desvenda os melhores penteados, as técnicas e os produtos utilizados nas semanas de moda de Londres, Milão, Paris e Nova Iorque. Para que comece já a pensar nos penteados da próxima estação quente, enquanto vive em pleno o outono/inverno.

Imagens únicas dos bastidores dos desfiles de Acne Studios, Vivienne Westwood, Daizy Shely, Stella Jean, Roland Mourent, Preen by Thornton Bregazzi´s, DKNY e Jeremy Scott, para ver acima.



As cinco tendências principais:



Lisos e puxados para trás, da DKNY



Esticado, comprido, e puxado para trás da orelha. O «liso cleópatra» está de volta e quere-se o mais certinho possível.



Bob cool, da Jeremy Scott



Tudo em Jeremy Scott é cool. O penteado escolhido por Eugene Souleiman para o desfile deste designer é curto, arredondado e acertado nas pontas. A cor é um mundo de possibilidades.



As tranças selvagens, de Preen by Thorton Bregazzis



Os entrançados, sejam com mais ou menos mechas de cabelo, estão outra vez na moda. Usam-se com o cabelo em desalinho, e quando mais 'wild' melhor.



O ondulado natural, de Roland Mouret



Ondas compridas e largas, sem grande modelação, são uma das apostas da Wella para a próxima primavera. O penteado perfeito para as mais descontraídas (e as mais preguiçosas, também).



O coque desalinhado, de Stella Jean

Quer-se bem ao alto, enrolado em desalinho. Usa-se como adorno ao cabelo comprido e igualmente messy.