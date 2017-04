pub

Qual é a rotina que devemos adotar para um cabelo perfeito?





A melhor forma de tratar o cabelo é dar-lhe o maior amor e dedicação possíveis. O cabelo requer muita atenção (já que está sempre visível dia e a noite) e por isso se cuidarmos dele diariamente terá melhor aparência e a manutenção torna-se mais fácil. As prioridades são a lavagem regular com champô e amaciador, sempre. Tudo o que o cabelo precisa é de um champô adequado, conforme o tipo de cabelo, caso tenha cor, seja mais seco ou mais oleoso, por exemplo.

Como podemos nutrir mais o cabelo?

É necessário que as pessoas tenham o cuidado de dar banhos de hidratação ao cabelo, para evitar que seque. É também importante manter uma boa alimentação: há alimentos que nutrem especificamente o cabelo.





Que tratamentos se recomendam para quem tem a fibra do cabelo mais seca?

Eu recomendaria tratamentos de hidratação profunda como os da Wella Professionals, uma das marcas que tem produtos indicados para os cabelos secos. Além disso, e de forma a evitar que o cabelo chegue a esse ponto, qualquer pessoa deve fazer esse tratamento regularmente.





Quais são os maiores erros que cometemos ao tratar do cabelo?