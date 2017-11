Na estreia do filme All I See Is You, em Los Angeles, a atriz Blake Lively surpreendeu com um corte aparentemente bem mais curto do que o habitual. Contudo, o penteado já batizado com o nome Fake Bob era apenas uma técnica que permite recuperar o glamour de Hollywood nos anos 70.

Outra adepta da ideia foi Kate Middleton. Num evento recente, durante as celebrações do Remembrance Day, homenagem aos soldados e membros das Forças Armadas que desapareceram na I Guerra Mundial, a duquesa aderiu ao penteado. Foi a primeira vez que surgiu com o cabelo tão curto.

Este truque de styling é uma ótima opção para quem quer manter o comprimento, mas ter o cabelo curto por um dia. Para reproduzi-lo em casa é só seguir os passos em baixo:

1. Faça caracóis com a ajuda de um modelador. Se precisar, use spray de volume em cada madeixa para ajudar a fixar.

2. Esconda as pontas dos cabelos na altura da nuca com a ajuda de ganchos. O resultado fica melhor se dividir todo cabelo ao meio ou em três partes.

3. Caso tenha um corte às camadas, deixe algumas madeixas curtas e soltas para dar um aspeto natural e com movimento.

4. Para finalizar, aplique um spray fixador. E já está!