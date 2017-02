pub

De acordo com a Vanity Fair norte-americana, Beyoncé está a preparar-se para lançar uma coleção de produtos de beleza no nome da filha, Blue Ivy Carter. A cantora planeia uma linha que incluirá um pouco de tudo: fragrâncias, produtos para o cabelo...



Esta não é a primeira vez que Beyonce e Jay Z tentam transformar o nome da filha numa marca. Em 2012, ambos tentaram fazer isso com os primeiros nomes da criança, Blue Ivy, agora parece terem voltado a tentar mas com o nome inteiro, Blue Ivy Carter.



Esta notícia surge pouco depois de Beyoncé anunciar que está grávida de gémeos.