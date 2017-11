Com 92 anos de história, uma imagem de inspiração Art Deco e aromas irresistíveis, a Benamôr permanece uma das marcas mais acarinhadas pelos portugueses. É-o, aliás, desde o seu primeiro produto, o Crème de Rosto, cuja fórmula inalterada até hoje era usada pela rainha D. Amélia, uma das suas mais fiéis clientes.

Em 1935, a Benamôr tornou-se a fornecedora oficial da Casa Real Portuguesa e uma das marcas preferidas das prateleiras das casas de banho de quase todo país. Hoje, continua a ter como estrela o creme de rosto, mas acrescenta outros sucessos às suas quatro linhas. Os aromas de Alantoíne, Gordíssimo, Rose Amélie e Jacarandá estão disponíveis em formato de sabonetes, cremes de mãos, hidratantes corporais, gel de banho e óleo essencial.

Na nova loja, é possível ainda fazer sabonetes personalizados ao quilo. As barras de sabão chegam da fábrica em blocos inteiros e são cortadas na hora de acordo com o desejo do cliente. Outra novidade é a colaboração com a Fine & Candy, que possibilitou a criação de cadernos feitos à mão com as cores das diferentes coleções.

A loja Benamôr está aberta de segunda a sábado das 10h às 20h na Rua dos Bacalhoeiros, 20-A, Lisboa. Além da nova morada, os produtos permanecem à venda no El Corte Inglés e nas lojas d’A Vida Portuguesa.