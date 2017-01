"Espelho meu, espelho meu, há alguém mais bela do que eu?" Quantas vezes nos perguntamos, à frente de um espelho de elevador? Bella Hadid passa à ação com a Dior.

Supermodelo, olhos verde-esmeralda, rosto (quase) simetricamente perfeito. Não há dúvidas que é Bella Hadid, a protagonista de mais uma Make Up Series da casa francesa Dior, desta vez num episódio de Elevador.



Cool e informal no fim-de-semana, mais "preppy" na cidade, "femme fatale" no seu look ao final do dia, ela não vai a nenhum lado sem o seu novo fond de teint "cushion", exclusivo da linha Diorskin Forever, que garante uma tez perfeita mate e luminosa a cada ocasião. Um toque de Nude Air Tan nas maçãs do rosto para um bronze ao estilo de LA, ou um toque de blush cor-de-rosa. Para criar uns lábios volumosos e repulpados num flash, Bella aplica o batom Rouge Dior. Por fim, um leve tom rosa durante o dia ou o lendário vermelho #999 mate. Tudo isto, onde? No elevador, em minutos. Porque não?