PARA OS DOIS









No Douro – Rodeado por uma das mais belas paisagens vinícolas, o Douro é um local a ter em mente se pretender passar uns dias fora, cá dentro. Disponível de 10 a 15 de Fevereiro, o programa de São Valentim do Six Senses Douro inclui estadia com direito a chá de ervas aromáticas, uma garrafa de espumante do Douro, pequeno-almoço, prova de vinhos e acesso ao spa - €246 uma noite para duas pessoas em quarto Quinta Superior.

Na Bairrada Curia - No Hotel Termas da Curia o São Valentim celebra-se durante todo o mês de fevereiro. A partir de €69 (por pessoa) em suite, os casais poderão usufruir de um programa completo que inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, um jantar para duas pessoas, uma massagem de relaxamento a dois e outras surpresas românticas.

No Algarve – Se mesmo no inverno prefere rumar a sul, então o luxo do Hotel Conrad , na Quinta do Lago, é para si. Renda-se a uma massagem de aromaterapia de 45 minutos (170€ por casal) ou a uma

massagem de aromaterapia durante 60 minutos para um estado de relaxamento profundo (

210€ por casal). Ambas as sugestões incluem um momento romântico na área sensorial do Conrad Spa.

Em Lisboa – Para os casais que não têm muito tempo a perder, mas que que não deixam passar o dia 14 em branco, a sugestão é de um dos

3 pacotes exclusivos de São Valentim do

Float In

, para desfrutar a dois. O

Romantic Float,

(1h15min/€85), uma experiência de flutuação a dois com ritual do chá e Foot Massage; o Programa Valentine's Spa, (60min/€120); e o Programa Supreme Lovers, (1h40min/€159) que inclui 40 minutos de flutuação, Ritual do Chá e Massagem a Dois de 60min.

Em Sintra – Este local mágico já é, por si, um dos mais românticos do país, mas Sintra guarda outra relíquia da hotelaria, o Penha Longa Resort & Spa, que sugere programas a dois com um espírito muito relaxante e holístico, e tratamentos com a assinatura luxuosa da Natura Bissé. Passe pelo labirinto, por uma aula de meditação ou de ioga antes do retiro no spa.