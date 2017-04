A sueca Oriflame continua a somar sucessos: venceu dois prémios da Escolha do Consumidor, relançou a gama Optimals com Age Revive e mantém vivos os valores baseados nos benefícios da natureza sueca.

Criar produtos inspirados na natureza e amigos do ambiente faz parte do ADN da Oriflame. A nova linha Optimals Age Revive combina ingredientes naturais suecos e múltiplos benefícios que ajudam a retardar o envelhecimento da pele, minimizar rugas, manchas e o aspeto baço da tez. Algumas das plantas mais resistentes do mundo que habitam na Suécia, terra natal da marca, são ricas em antioxidantes, vitaminas e óleos essenciais – componentes reunidos para a nova gama.