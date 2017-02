pub

Ansiedade/Chá de limão

O stress é responsável pela formação de toxinas no sangue que provocam vários problemas de saúde mental. O chá de limão elimina essas toxinas, melhora a clareza mental e dá energia.





Pele/Chá branco

Manter a pele jovem durante mais tempo é imperativo para qualquer mulher. O chá branco é conhecido pelo seu poder antioxidante que ajuda na prevenção dos sinais de envelhecimento. Este chá protege a elastina e colagénio, proteínas estruturais da pele.





Insónias/Camomila

Tem dificuldade em adormecer? O chá de camomila contém um aminoácido que relaxa o sistema nervoso e atua como um tranquilizante natural, o que ajuda a ter uma boa noite de sono. Experimente tomar uma chávena de chá de camomila meia hora antes de se deitar.





Metabolismo lento/Chá verde

O metabolismo lento pode contribuir para o excesso de peso. As propriedades do chá verde ajudam a manter o metabolismo no modo queima gorduras. O chá verde contém catequina e cafeína que ativam o metabolismo, sendo por isso bebida quase obrigatória em dietas de emagrecimento. Beba uma chávena logo pela manhã.





Gripes e Constipações/ F lor de sabugueiro

Por ser rico em vitamina C, o chá de flor de sabugueiro pode ajudar no fortalecimento do sistema imunológico. A flor de sabugueiro atua no organismo como um anti-inflamatório, ideal no combate à tosse, espirros, dores de cabeça e ouvidos e inflamações da garganta e laringe.





Náuseas/Gengibre

As náuseas podem estar relacionadas com questões emocionais ou serem causadas pelo sistema gastrointestinal. O chá de gengibre tem propriedades antieméticas que ajudam a aliviar a sensação de enjoo e vómitos. Beba uma chávena de chá de gengibre três vezes ao dia.





Inchaço/Cavalinha

A retenção de líquidos e a celulite são um problema comum nas mulheres. Em vez de comprar um drenante composto por químicos, experimente o chá de cavalinha. Com acção diurética e desintoxicante, favorece a circulação sanguínea, ajudando a reduzir a celulite e o inchaço.