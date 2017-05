Hidratam, iluminam, refrescam, uniformizam… e tudo isto num flash! Falamos das máscaras de tecido, esse produto de beleza que já é indispensável para alcançar a pele perfeita. E já não há desculpas: temos opções para todas as necessidades e orçamentos. Escolha a sua!

As melhores máscaras de beleza

ANTIMANCHAS



Splendieuse Masque Anti-Taches Perfecteur, 6 bolsas de 21 ml, €30, Nuxe. Um tecido 100% algodão embebido em 21 ml de um néctar que combina extratos de flores preciosas como a Rosa Porcelana e o lírio em sinergia com a vitamina C para reduzir as manchas.

Material: 100% algodão

Tempo de pose: 10 minutos / uma a duas vezes por semana

MATIFICANTE



Maskream máscara de hidrogel Matificante, €6,40, ISDIN. Com uma tecnologia slow release que permite que os ingredientes ativos se libertem na pele de forma controlada, esta máscara em hidrogel (100% natural, hipoalergénico e não irritante) é perfeita para as peles mistas a oleosas e principalmente para ajudar a reduzir os brilhos e as imperfeições.

Material: hidrogel

Tempo de pose: 20 minutos / uma vez por semana

UNIFORMIZANTE



Egg Cream Mask, €4,95, Too Cool For School, na Sephora. Para peles desidratadas e com falta de luminosidade, esta máscara com extratos de ovo, água de coco, niacinamida e outros extratos botânicos proporciona hidratação e radiância imediatas à pele do rosto.

Material: microfibra

Tempo de pose: 10 a 20 minutos / uma vez por semana

HIDRATANTE



Moisture Boost Bio-Cellulose Sheet Mask, €9,50, Rituals. Enriquecida com um sérum à base de ácido hialurónico e gel de aloé vera que suavizam e hidratam a pele em profundidade, ajudando a recuperar a sua luminosidade.

Material: bio-celulose

Tempo de pose: 15 a 20 minutos / uma vez por semana

REFIRMANTE



Sesmedical Firming Facial Mask, €8,43, Sesderma, em www.sweetcare.com . Perfeita para problemas de perda de firmeza na oval do rosto, esta máscara com ácido glicólico e ácido lático e DMAE (etanol de dimetilamino) tem um efeito refirmante e hidratante.

Material: tecido

Tempo de pose: 20 a 30 minutos / uma vez por semana

ORGÂNICA



Beauty in a Food Lemon Mask, €4,95, Skinfood, na Sephora. Uma marca que pensa em comida para a pele e desenvolve os seus produtos a pensar nos efeitos tópicos dos mesmos, como é o caso do limão uniformizante.

Material: papel

Tempo de pose: 10 minutos / uma vez por semana

REJUVENESCEDORA



Brightening Pearl Sheet Mask, €1,50, Primark. Com o símbolo made in Korea, esta máscara é perfeita para usar antes de uma maquilhagem mais elaborada. Com extrato de pérola, vitamina B5 e hamamelis, dá um boost de luminosidade instantâneo.

Material: tecido