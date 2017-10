As máscaras tornaram-se essenciais de beleza para quase todas as mulheres e são várias as marcas de cosmética que têm aderido à tendência, reinventando as suas fórmulas, objetivos e embalagens.

Só ainda não tínhamos visto umas como a que a ASOS acaba agora de lançar: com o formato da cara da Minnie, a famosa personagem da Disney. As novas máscaras são ricas em água de rosas, ingrediente com bastantes benefícios para a hidratação da pele, e bastante acessíveis (tanto que estão prestes a esgotar).