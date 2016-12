Não só ícone de estilo, a blogger italiana é também uma musa de beleza. Siga os looks que a Pantene criou para a temporada de festas que se segue, inspirando-se nos destinos preferidos de Chiara.

As tranças de Chiara Ferragni

Trança parisiense com look Loewe

Trança romântica com look Valentino

Trança em espinha com look pijama by Chloé

Chiara Ferragni, blogger e it-girl da nova geração, adora combinar os looks de moda com o penteado do dia. A Pantene desvenda três dos penteados preferidos da italiana, e mostra-nos como fazê-los.





1. Aplique primeiro uma ampola de resgate 1 minuto, uma fórmula da marca, passe um pouco de espuma pelo cabelo, e seque; 2. Ate o cabelo; 3. Divida-o em duas partes, e coloque-o do lado para o qual a trança é suposto cair; 4. Depois, pegue numa mecha de cabelo da zona exterior do cabelo de uma das partes, e leve-a até zona interior da outra parte. Repita o proceso, e no fim até as pontas com um elástico discreto. 5. Por fim, consiga u mar messy com uma escova fina de solte alguns dos cabelos.

Trança romântica com look Valentino

1. Comece por aplicar alguna o bálsamo BB7 da Pantene para dar corpo e textura ao cabelo, seque-o e vinque-o com algumas ondas naturais; 2. Retire um par de mechas da zona lateral do cabelo, vire-as (encaracolando) e e fixe-as ao centro com ganchos discretos; 3. Se quiser, no fim adorne o penteado com uma pregadeira para o cabelo, com brilho e lantejoulas.

Trança parisiense com look Loewe