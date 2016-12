pub

A Shu Uemura Art of Hair privilegia os ingredientes preciosos e naturais, o expertise profissional e a componente artística, em todas as suas coleções. Nesta estação, a marca foi buscar inspiração a Tóquio, na linha Tokyo Vibe. Sobressaem as apostas em colaborações artísticas com é o caso da parceria feita com o criativo coreano Kathleen Kye, que originou cores e padrões irreverentes nos produtos da marca. Para além disso, a linha Urban Moisture é a novidade do momento, pelas suas caraterísticas imbatíveis: é uma gama de nutrição e antipoluição, a última tendência do mercado de beleza que visa a protecção contra agressões externas para cabelo seco.



No mercado português desde 2009, a marca está presente em 90 ateliers de cabelo em Portugal.