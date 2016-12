pub

O ritmo de vida atual tornou-se cada vez mais acelerado, fazendo com que os sinais de cansaço e de stress se reflitam inevitavelmente na nossa pele. Mas há momentos em que podemos deslumbrar com uma pele resplandecente e repousada. Foi nessas ocasiões em que a MartiDerm pensou, ao lançar as novas ampolas de rosto,, o segredo que ajuda a tratar e prevenir as rugas da cara e pescoço, flacidez e outras manifestações de fotoenvelhecimento cutâneo prematuro produzido pela exposição solar e pelo stress oxidativo ambiental. As ampolas MartiDerm vão ao encontro dos mais diversos estados e necessidades da pele.



No seu total, a marca desenvolveu seis tipos de ampolas que podem ser complementares. As PHOTO-AGE, anti-idade, ideais para todo o tipo de pele; as PROTEOGLICANOS para pele seca/desidratatada e as PROTEOGLICANOS FPS para pele seca/mista. As ampolas Liposomas, uma das apostas da marca, conferem luminosidade e firmeza e a longo prazo alisam, reparam, unificam e melhoram a firmeza da pele. Já as Alfa-Peeling funcionam à base de uma f órmula regeneradora com efeito Soft-Peeling que combina: renovação da pele, hidratação e reparação celular. Uniformiza a textura da pele, conseguindo uma maior suavidade e firmeza. Potencia o efeito de outros tratamentos. As Flash, por sua vez, e liminam sinais de fadiga e stress. Num único gesto consegue-se uma pele luminosa e flexível, sem imperfeições e preparada para uma maquilhagem mais duradoura.

Saiba mais aqui