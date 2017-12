A Chanel levou um dos seus mais importantes desfiles, o Métiers d’Art, para a Elbphilharmonie, Filarmónica de Hamburgo, inaugurada há apenas um ano na cidade natal do diretor criativo da maison, Karl Lagerfeld. O kaiser mostrou a coleção num desfile-concerto, com a orquestra Ensemble Resonanz e o violoncelista Oliver Coates, e contou com uma primeira fila de mulheres Chanel, como Kristen Stewart, Lily Rose Depp e Ana Mouglalis.

Mas os nossos olhares também se focaram nos incríveis penteados do desfile. Cidade portuária, segunda mais populosa da Alemanha, Hamburgo definiu o clima náutico da passerelle. Inspirado no mar e nos marinheiros, o hairstylist Sam McKnight pensou em nós náuticos para criar os cabelos das modelos.

Além das tranças tradicionais, Sam apostou em mechas presas em espinhas-de-peixe, em grandes laços, joias para o cabelo e ainda nos elbseglers, boinas de marinheiro. Já as boinas Chanel foram apresentadas com detalhes em metal e broches. Alguns dos elbseglersforam ainda adornados com véus.

