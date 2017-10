Por Máxima, 07.09.2017

Champô para cavalos

O que é? A sua criação está associada a uma família americana de criadores de cavalos que imaginou um produto para lavar e desembaraçar as crinas dos seus animais de competição. Seduzido pela sua composição sem silicone ou parabenos, e pela sua capacidade de tornar os cabelos brilhantes e sedosos, o cabeleireiro de Jennifer Aniston convenceu a atriz a utilizá-lo. Desde então, a Mane’n Tail (para crina e cauda) tornou-se a melhor aliada das crinas das estrelas.

As viciadas: Jennifer Aniston, evidentemente, rapidamente copiada por Demi Moore, Sarah Jessica Parker e Kim Kardashian, que há muito exibe uma cabeleira longa, brilhante e incrivelmente densa.

A nossa recomendação: Embora a textura pareça a do WC Pato, o perfume nada tem nada a ver com louça sanitária. É até bastante agradável. Quanto ao preço (€5,95 por um frasco com 355 ml, na Look Fantastic, www.lookfantastic.pt), é adequado até para orçamentos limitados!

A máscara de ouro

O que é? Depois das lascas de 24 quilates servidas em taças de champanhe e dos flocos destilados temperando saladas, o ouro surge agora nos rostos das pessoas. Um cuidado bling-bling inspirado por Cleópatra, que já utilizava o metal precioso como sérum de juventude.

As viciadas: No passado 1 de maio, dia da famosa gala do Met, Stella McCartney e Kate Hudson mostravam os bastidores da sua preparação com a publicação de imagens cliché no Instagram. A sua selfie? Os rostos copiosamente cobertos com uma camada de ouro. Este é também um dos segredos bem guardados dos Anjos de Victoria’s Secret para conseguirem uma pele luminosa.

A nossa recomendação: O ouro pode, supostamente, resolver todos os males de pele, mas interrogamo-nos se não preferimos exibi-lo nos dedos em vez de vê-lo no fundo do lavatório, terminado o tratamento. Um aviso a quem procura ouro: o Graal 2.0 encontra-se através da Sephora, na máscara de ouro Pumpkin 24k Gold Mask da Too Cool For School (www.sephora.pt).

O detox vaginal

O que é? Um cuidado especial para os genitais. O princípio: purificar os órgãos graças a banhos de vapor com óleos essenciais, equilibrando desta forma os níveis das hormonas femininas. Este ritual de beleza consta do menu nos salões de estética de Los Angeles, onde se fala sobre a saúde da vagina da mesma maneira que se fala do trânsito!

As viciadas: Elogiado e adotado pela guru da saúde Gwyneth Paltrow, o detox vaginal foi de seguida desencriptado por todas as revistas femininas.

A nossa recomendação (que é também a dos ginecologistas que condenam este tipo de cura): Segundo os profissionais, não se deve perturbar o equilíbrio bacteriológico desta zona sensível do corpo feminino, por isso antes de qualquer procedimento do género, é importante consultar sempre um especialista.

Charcoal Hair

O que é? A (des)coloração em tons de cinza que faz sensação no Instagram. Nem preto, nem branco, a cabeleira acinzentada é uma mistura de ambas, com uma ponta de azul ou violeta para acrescentar luminosidade.

As viciadas: Bloggers, youtubers… As raparigas ultraconectadas, com milhares de seguidores, transformaram-se nas derradeiras influenciadoras das millennials. O seu poder é tal que, na maior parte das vezes, são elas quem está na vanguarda da tendência e não as celebridades.

A nossa recomendação: Cabelos azuis, cor-de-rosa ou laranja… Estes últimos anos assistiram a um desfile de cores nem sempre lisonjeiras. O Charcoal Hair tem um certo je-ne-sais-quoi de interessante... E, não sendo exatamente o melhor aliado do verão, porque não ceder às tentações dos reflexos fumados agora que o outono está a chegar?

A cura do sebo

O que é? O último segredo capilar das beautiful people é simplesmente… nojento. Indo um passo além de lavar a cabeça apenas uma vez por semana, sugere uma pausa de um mês! Esta cura de brilho faz parte da tendência da "cosmética lenta" (ou seja, adotar um comportamento responsável em matéria de utilização de produtos de beleza), regulando a secreção de sebo e permitindo ao cabelo beneficiar da sua gordura natural. Além disso, estimula o crescimento e dá volume e suavidade aos cabelos.

As viciadas: Kim Kardashian e Ciara confessam ser fãs deste detox capilar que praticam a cada seis meses, durante seis a oito semanas.

A nossa recomendação: Poupar o cabelo a produtos químicos durante uma semana – porque não? Mas impor aos outros uma cabeleira com um odor menos agradável durante tanto tempo não é de muito bom gosto.

Receitas secretas