Com vibrações vintage

No Príncipe Real: A Casa Pau-Brasil só tem residentes brasileiros, ou melhor, marcas. São 17, duas das quais foram fundadas por portugueses: a Granado (1870), com produtos de saboaria que conquistaram o Imperador Dom Pedro e a família real brasileira, e a Phebo (1930), símbolo de perfumaria brasileira de alta qualidade. Na Rua da Escola Politécnica, 42, Lisboa.

Na zona da Sé: Em 1887, num pequeno café da Rua das Flores, no Porto, Ferdinand Claus explicava a um amigo porque não embarcava no negócio dos vinhos: "Há Porto a mais. Sabonete a menos. Estou a falar de um sabonete extraordinário." E assim foi. 130 anos depois, a mítica Claus Porto regressa ao n.º 22 da Rua das Flores com uma loja-museu, lar dos mais belos sabonetes portugueses e de um património histórico da marca.

Os Spas mais luxuosos

A sul: The Conrad Algarve Spa & Health Club . As terapias holísticas combinam-se com as de meditação e de relaxamento para uma experiência completamente revigorante. www.conradalgarve.com Se rumar ao Algarve nas próximas semanas, é obrigatório parar no

Ao centro: Ritz Four Seasons tem a fama de ser o melhor de Lisboa: conta com uma piscina interior de 18 metros, um ginásio no último andar com uma pista de corrida exterior que tem a melhor vista da cidade e massagens extraordinárias realizadas por terapeutas com mãos de fada e produtos naturais e de luxo. Não é por acaso que o Spa dotem a fama de ser o melhor de Lisboa: conta com uma piscina interior de 18 metros, um ginásio no último andar com uma pista de corrida exterior que tem a melhor vista da cidade e massagens extraordinárias realizadas por terapeutas com mãos de fada e produtos naturais e de luxo. www.fourseasons.com/lisbon

A norte: Six Senses,o Spa do Douro Valley junta elementos da natureza, tradições portuguesas e terapias excecionais, tudo isto com uma inesquecível vista para o Douro. Com a assinatura da cadeia,ojunta elementos da natureza, tradições portuguesas e terapias excecionais, tudo isto com uma inesquecível vista para o Douro. www.sixsenses.com/resorts/douro-valley

O retiro de bem-estar

Na cidade: Villa Helena , em Lisboa , um refúgio de beleza e serenidade singular, onde as pessoas se reúnem com o objetivo de apoiar, dirigir e criar condições estruturadas, para que a experiência sensorial, individual ou em grupo, pessoal ou profissional, aconteça a todos os níveis. www.villahelena.pt



Yoga, workshops, tai chi, coaching emocional e medicina quântica são apenas algumas das atividades que encontrará na

No campo: Herdade da Matinha é o sítio a explorar. Em Cercal do Alentejo, esta bonita propriedade desdobra-se entre diversos exercícios de bem-estar, atividades como piqueniques, caminhadas, aulas de surf ou passeios pela praia. A agricultura sustentável é um dos extras. Para os que procuram uma experiência completa, aé o sítio a explorar. Em, esta bonita propriedade desdobra-se entre diversos exercícios de bem-estar, atividades como piqueniques, caminhadas, aulas de surf ou passeios pela praia. A agricultura sustentável é um dos extras. www.herdadedamatinha.com

As coqueluches da perfumaria

Em Lisboa: Um projeto do modelo Ricardo Claudino, a Embassy Niche Perfumery surge para democratizar a perfumaria de nicho, abrindo-a ao público em geral. Explore fragrâncias internacionais como Baruti, Linari e Linari, ao mais recente Acqua di Portokali do nez português Lourenço de Lucena. Rua Rodrigues Sampaio, 89.

No Porto: Cores fortes e móveis étnicos num ambiente intimista acolhem exemplares da alta perfumaria nesta loja na zona do Aviz. Pensada por Carla Silva, a Alrac expõe fragrâncias que não deixam ninguém indiferente, desde Amouage a The Different Company, passando pelos clássicos da Mona di Oiro. Rua Pedro Homem de Mello, 389.

Para um corte cool

No coração alfacinha: Lisbaeta não é só o novo espaço cool para cortar o cabelo. Aqui pode também ler livros e revistas sobre arte e moda ou beber um smoothie. Na Rua Ivens, o espaço minimalista com apontamentos vintage conta com os serviços do fundador luso-francês Mathieu Dubet, da sua equipa fixa, e de convidados internacionais que permanecerão por uma temporada. não é só o novo espaço cool para cortar o cabelo. Aqui pode também ler livros e revistas sobre arte e moda ou beber um smoothie. Na Rua Ivens, o espaço minimalista com apontamentos vintage conta com os serviços do fundador luso-francês Mathieu Dubet, da sua equipa fixa, e de convidados internacionais que permanecerão por uma temporada. www.lisbaeta.com

No coração da Invicta: Lab Sixtyone conta com o expertise de uma equipa atenta às necessidades dos clientes e com uma decoração que remete para o Soho Londrino, numa fusão entre o retro e o futurista. Um projeto da cofundadora do Facto Cabeleireiro, oconta com o expertise de uma equipa atenta às necessidades dos clientes e com uma decoração que remete para o Soho Londrino, numa fusão entre o retro e o futurista. www.labsixtyone.com

Para saber mais

Sobre os orgânicos: A Organii, marca portuguesa de lojas bio e de eco lifestyle, acaba de abrir mais um projeto na LX Factory. Chama-se Academia Organii e pretendeensinar as melhores formas de ter um estilo de vida saudável e ecológico, envoltas num ambiente de partilha de conhecimento e sob a forma de palestras gratuitas. www.organii.com

Sobre maquilhagem: A nova loja NYX Professional Makeup abriu no Chiado com mais de 2000 produtos disponíveis. A grande novidade é que, todos os domingos, vai transformar-se num espaço de treino, com workshops e master classes para maquilhadores profissionais e amadores que queiram aprender novas técnicas. www.nyxcosmetics.com

Sobre cabelos: Num investimento milionário, a primeira Academia L’Oréal abriu para servir os profissionais de beleza em Portugal. A primeira com um ecossistema digital integrado, pretende inspirar e formar os profissionais dos salões para melhor servirem os clientes. www.lorealprofessionnel.pt

Os novos da comida saudável

Em Lisboa: Do Brasil, o restaurante Club Life To Go foi pensado para quem tem pouco tempo, mas ainda assim pretende manter um estilo de vida saudável. Com refeições e pratos pré-preparados, pensados pela chef Thais Lervolino, serve alternativas orgânicas, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem conservantes. Avenida Elias Garcia, 84.

No Porto: Chama-se Época Porto, é recente na Invicta e não tem menu. Os produtos, oriundos da Quinta do Pinhal e da Quinta das Lameiras, são biológicos e sempre frescos, por isso os pratos, preparados no momento, mudam consoante os ingredientes disponíveis. Rua do Rosário, 22.

Em Portimão: No Armazém Integral poderá comprar mais de 200 produtos a peso, na sua maioria biológicos: farinhas, granolas, vários tipos de feijão, lentilhas e ervilhas. A peso vende-se também fruta da época. Rua das Comunicações, loja B, Edifício Casas do Rio.

O templo do corpo

Com vista panorâmica: O Pump Addicted é o novo ginásio do Montijo e destaca-se pela vista panorâmica para o Tejo. Tem aulas de grupo, zona de musculação e treino funcional e ainda uma zona de treino funcional e PT ao ar livre. Travessa Cais, Montijo. Tel. 21 231 13 17.