São vários os produtos de beleza que ao longo dos anos se tornaram icónicos. E quando falamos de batons há também alguns exemplares que, por mais anos que passem, continuam no pódio das vendas. São os chamados clássicos de culto e são, cada um na sua cor, os essenciais de beleza para usar em ocasiões diferentes.

Retro Matte Lipstick no tom Ruby Woo, da M.A.C Os batons vermelhos são um clássico e o Ruby Woo é o "little black dress da maquilhagem", como explica Gregory Arlt, diretor da Make Up Artistry da M.A.C. É um vermelho vívido de base azulada e textura mate que fica bem em todos os tons de pele e em todas as estações. De acordo com a marca, o Ruby Woo é batom mais vendido nos Estados Unidos. Vendem-se quatro exemplares por minuto!

Semi Matte Lipstick no tom Schiap, da Nars O cor-de-rosa continua a ser um dos preferidos das mulheres em todo o mundo, em especial o tom Schiap, da Nars (à venda na Sephora). O batom semi-mate, com textura aveludada e vitamina E, tem um tom de rosa vivo que, segundo a maquilhadora Katie Jane Hughes, "faz os dentes parecerem mais brancos".

Super Lustrous Lipstick no tom Fire and Ice, da Revlon O vermelho alaranjado também é um clássico que fica bem na maioria dos tons de pele. O tom Fire and Ice, da Revlon, um vermelho com um tom base laranja, é o eleito de quem prefere texturas aveludadas e com algum brilho aos batons mate. Se houver dúvidas em relação à sua popularidade, saiba que esta cor existe desde 1952.

Vice Lipstick no tom 1993, da Urban Decay Como o nome indica, foi criado em 1993, ano em que o batom castanho começou a fazer furor. Um tom nude é um must-have para todos os dias, adapta-se perfeitamente a qualquer tipo de pele e é um dos preferidos da red carpet.

Almost Lipstick no tom Black Honey, da Clinique É um violeta profundo, mas a sua textura translúcida torna-o mais discreto do que parece à primeira vista, e talvez seja essa a razão de ser um dos preferidos dos maquilhadores. Foi lançado no início dos anos 70 e desde então que é um best-seller.