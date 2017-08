Sparkl Com a plataforma Sparkl, não precisa de sair de casa para ir ao salão de beleza. A nova aplicação oferece serviços de beleza ao domicílio em horários alargados, das 8h às 23h, como manicure, pedicure e depilação. As mulheres mais atarefadas podem ainda escolher fazê-lo no trabalho. Disponível em www.sparkl.pt

L’Oréal Makeup Genious Esqueça as horas passadas nas lojas a experimentar batons, blushes ou sombras. Através da câmara do seu smartphone, que funcionará como um espelho, vai poder experimentar centenas de artigos da marca e escolher os que melhor se adequam à sua pele. Assim, poderá ver o efeito na sua pele antes de comprar o produto e ainda aprender novos truques com os tutoriais que a marca disponibiliza. Disponível na Apple Store ou Google Play.

YouCam MakeUp Esta é a app que lhe vai dizer a idade da sua pele e se o creme que está a usar está a fazer o efeito pretendido. A aplicação sugere que tire uma selfie por dia, num local com muita luz natural. Vai permitir que a câmara detete manchas, sinais, rugas e olheiras. Vai também poder guardar os resultados obtidos e perceber se os cosméticos que utiliza são os melhores para si. Disponível na Apple Store ou Google Play.

iPerfumer Escolher o perfume ideal pode ser uma tarefa difícil e demorada. O iPerfumer vai dar-lhe algumas sugestões com base na sua personalidade, preferências e tons com que mais se identifica. Além disso, terá acesso às últimas novidades da perfumaria, best-sellers e lançamentos. Disponível na Apple Store. Disponível na Apple Store.

Sephora to Go Para não perder novidades e promoções de beleza da loja. Vai também poder experimentar alguns visuais com as centenas de produtos e cores disponíveis na Sephora. Pode aproveitar e fazer logo as suas compras, tudo na mesma aplicação. Disponível na Apple Store ou Google Play.

Pretty in My Pocket Já comprou um produto que não funcionou como prometia? Com esta aplicação vai poder entrar em várias lojas e marcas de produtos (Sephora, Perfumes & Companhia, entre outras) e, através de um scan do mesmo, saber se algum utilizador já o utilizou e se a análise foi positiva. Fique ainda a saber que produtos aconselham algumas bloggers de beleza. Disponível na Apple Store ou Google Play.

Beauty Genius by Marie Claire Com esta aplicação, pode escolher os seus looks preferidos, ver como são feitos e com que produtos. Na secção Tips & Tricks pode ainda ver vídeos com alguns truques e dicas de beleza essenciais. Disponível na Apple Store.