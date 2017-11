A menos de um mês para o aguardado desfile da Victoria's Secret em Xangai, quatro supermodelos do grupo de anjos lançam uma coleção de maquilhagem em colaboração com a marca. Sara Sampaio, Elsa Hosk, Martha Hunt e Jasmine Tookes apresentam kits de lábios exclusivos com um batom e lápis correspondente, juntamente com um gloss de efeito brilhante.

As cores já existem na coleção Victoria's Secret Velvet Matte Cream Lip Stain, mas os lápis de lábios e o gloss são novos. O design também é novidade: cada anjo estampou o seu rosto no seu tom favorito, sendo o bege rosado o preferido de Martha Hunt, o rosa o de Elsa Hosk, o cor de vinho o de Jasmine Tookes e o vermelho o de Sara Sampaio.

Cada Angel Lip Kit custa €26,43 e está disponível no site da marca americana.