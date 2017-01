pub

No dia 1 de Março a Guerlain irá lançar internacionalmente uma fragrância completamente original – não o fazia desde la Petite Robe Noire, lançada em 2009 - criada pelo mestre perfumista Thierry Wasser. Jolie e Laurent Boillot, presidente da Guerlain, encontraram-se no Cambodja, em 2015, onde a atriz estava a gravar o filme First They Killed My Father (baseado na história real de uma sobrevivente do regime de Pol Pot e do Khmer Rouge e realizado por Angelina).



Os detalhes e a campanha ainda estão por desvendar, mas fomos conhecê-los em primeira mão, em Paris, e iremos aprofundá-los em breve, na revista Máxima. Por enquanto, podemos ainda avançar que a atriz irá doar o seu cachet desta colaboração a instituições de solidariedade.